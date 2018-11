Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Am Landesgericht Korneuburg muss sich seit Mittwochfrüh ein 18-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er einen Amoklauf an seiner ehemaligen Schule geplant und bereits den ersten Schuss abgegeben hatte. Der Bursche verletzte dabei einen Schüler schwer. Dass nicht mehr passiert ist, ist der Tatsache zu verdanken, dass sich sein Gewehr nicht mehr laden ließ.

Dem Grundwehrdiener - anwaltlich von Werner Tomanek vertreten - drohen bis zu 15 Jahre Haft, eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde aufgrund einer kombinierten Persönlichkeitsstörung beantragt. "Ich bekenne mich schuldig", sagte der 18-Jährige dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Richter Franz Furtner.

Amoklauf in Mistelbacher Schule geplant - Prozess gegen 18-Jährigen

Keine Freunde

Der gebürtige Wiener, der im Alter von elf Jahren mit der Familie nach Niederösterreich gezogen ist, war selbst einmal Schüler in Mistelbach und es sei ihm dort laut Anklage "ziemlich schlecht gegangen". "Ich habe mich dort fehl am Platz, ungewollt gefühlt. Ich habe keine Freunde gefunden", sagte der 18-Jährige vor Gericht. "Man hat sich über mich lustig gemacht und ich bin nicht so akzeptiert worden, wie ich bin", so der Angeklagte.

Seit dem Frühjahr hegte er aus diesem Grund Interesse an Amokläufen an US-Schulen. Seine großen Vorbilder waren Eric Harris und Dylan Klebold, die vor fast 20 Jahren an der Columbine High School ein blutiges Massaker anrichteten, und überlegte, es ihnen gleichzutun. In einer Art Tagebuch - dem "Journal des Wrathkeeper" ("wrath": engl. "Zorn") - schrieb er seine Gedanken nieder: "Ich kann es kaum erwarten, jeden zu erschießen, der mich verarscht hat."

Zunächst wollte er ein Sturmgewehr des Bundesheeres mitgehen lassen. Er versah dort bei der Wache seinen Dienst. Er entschloss sich dann aber eine andere Waffe zu verwenden. Dazu besorgte er sich eine Schrotflinte und 25 Patronen um 195 Euro und kaufte sich - seinen Vorbildern nacheifernd - über das Internet eine entsprechende Hose und einen dunklen Trenchcoat. In seinem Tagebuch legte er den "Doomsday" ("Tag des Jüngsten Gerichts") fest. Am 9. Mai hatte der Grundwehrdiener dienstfrei, er packte seine Waffe und alle Utensilien in eine Tasche und fuhr zur Schule.

Schüsse

Beim Schuleingang entdeckte er einen 19-Jährigen, der gerade zum Bahnhof gehen wollte. Aus der Hüfte gab er einen Schuss ab, drei Dutzend Schrotkugeln trafen den Schüler in die rechte Körperhälfte - u.a. ins Gesicht, in den Kiefer sowie in den Nacken - und drangen tief in die Weichteile ein. Der Grundwehrdiener versuchte die Waffe erneut zu laden, scheiterte jedoch daran, weil sich die verschossene Patrone aus dem Lauf nicht entfernen ließ. Laut Staatsanwalt Friedrich Köhl lief er in Panik zum Bahnhof und flüchtete nach Hause.

"Danach bin ich zur Besinnung gekommen. Es war falsch, was ich gemacht habe", sagte der 18-Jährige. Er habe nachladen wollen, um sich selbst zu töten. Er warf die Tasche samt Waffe weg und lief davon. In der Tasche befand sich jedoch ein Freifahrtsschein und ein Versicherungsantrag auf seinen Namen. Noch am selben Tag stellte er sich bei einer Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf.

Staatsanwalt Köhl hat zusätzlich die Einweisung des Burschen beantragt. Die psychiatrische Sachverständige Gabriele Wörgötter bescheinigte dem 18-Jährigen zwar, zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen zu sein. Die Gefährlichkeit, die vom Beschuldigten ausgehe, könne jedoch nur durch eine intensive psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung hintangehalten werden. Die medizinischen Voraussetzungen für die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch liegen demnach vor.

Schuss kam "wie aus dem Nichts"

Der 19-Jährige, der von dem Grundwehrdiener schwer verletzt worden ist, berichtete im Zeugenstand, dass er "wie aus dem Nichts angeschossen wurde". Als er realisierte, was passiert ist, rannte er zurück in die Schule und rief um Hilfe. "Ich habe weder wen gehört noch gesehen."

Der 19-Jährige erlitt im strafrechtlichen Sinn schwere Verletzungen. Die Schrottkugeln trafen ihn in der rechten Gesichtshälfte, der rechten Schulter, in der Nackenregion, dem rechten Ober- und Unterarm sowie der rechten seitlichen Brust- und Bauchwand sowie an der Streckseite des linken Zeigefingers. Für die Erörterung, wie es dem 19-Jährigen psychisch geht, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Ausgesagt hat auch ein Freund, der den Angeklagten beim Waffenkauf begleitete. Von der Tat habe ihm der 18-Jährige nichts erzählt. "Er hat gesagt, dass er am Feld schießen möchte."

Zu Wort kommen auch die psychologische Gerichtsgutachterin Gabriele Wörgötter sowie ihre Kollegen, der Gerichtsmediziner Wolfgang Denk und der Waffensachverständige Anton Eder. Mit einem Urteil wird am Nachmittag gerechnet.