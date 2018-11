Facebook

Ein 87-Jähriger hat beim Einparken mit seinem Pkw Montagnachmittag in Gosau in seinem Heimatbezirk Gmunden das Brems-und das Gaspedal verwechselt. Er landete infolge im dortigen Gosaubach. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Dienstag.

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, reichte das Wasser bereits bis über die Motorhaube. Zwei der Helfer holten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde nach der Ersten Hilfe in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert. Das Auto wurde gegen das weitere Abtreiben gesichert und wenig später aus dem Bach gehoben.