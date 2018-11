Facebook

Es ist eine beschämende Nachzüglerrolle, die Österreich im Europa-Vergleich in Sachen Mopedführerschein einnimmt: Außer bei uns gibt es nur noch in Island und Bulgarien eine Prüfung mit Papier und Kugelschreiber, um nach Theoriekursen und Fahrstunden an den unter Jugendlichen heiß begehrten Mopedausweis zu gelangen. Andernorts wird dieser Eignungstest längst digital am Computer abgewickelt. Jetzt steht ein Update bevor.

Die bisher juristisch als „Mopedausweis“ geführte Fahrberechtigung wird zu einem Führerschein aufgewertet. Das Mindestalter von 15 Jahren bleibt, aber die Prüfung wird ab 1. Jänner auch in Österreich digital. 45 Fragen müssen die Fahrschüler dann binnen einer Stunde am Bildschirm beantworten. Der Prüfungsmodus wurde in einer Arbeitsgruppe von Vertretern der Autofahrerklubs, der Fahrschulen und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) gemeinsam entwickelt. „Die Fragen wurden verbessert, die Bilder modernisiert“, erklärt Armin Kaltenegger, Bereichsleiter Recht und Normen beim KFV.

Der Fragenkatalog wurde auch erweitert, um ein Auswendiglernen unmöglich zu machen. Eine Reaktion auf umfangreichere Schummelversuche vor zwei, drei Jahren, bei denen unter anderem bereits ausgefüllte Papierbögen ausgeteilt wurden beziehungsweise „Gruppenarbeiten“ beim Lösen der Fragen stattfanden.

Damit ist jetzt Schluss, die Fragen werden bundesweit von einem Server abgerufen und möglicherweise schwerer. „Eine gewisse Strenge darf schon sein, immerhin handelt es sich bei den Mopeds um Kraftfahrzeuge und die Fahrer sind anderen Verkehrsteilnehmern wie Auto- und Lkw-Fahrern gleichgestellt“, sagt Kaltenegger.

Experte fordert Anhebung des Alterslimits

Die Kurskosten – je nach Fahrschule zwischen 150 und 290 Euro – sollen sich aber nicht ändern. „Wenn man Jugendliche schon ab 15 Jahren diese Möglichkeit bietet, dann soll es wenigstens ordentliche Rahmenbedingungen geben.“

Glücklich ist der Verkehrssicherheitsexperte mit dieser Regelung ohnehin nicht. „Die Jugendlichen sind in diesem Alter noch nicht reif genug.“ Er verweist auf alarmierende Zahlen: Seit das Alterslimit für den Mopedausweis auf 15 Jahre abgesenkt wurde, stiegen die Unfallzahlen in dieser Altersgruppe. „Jeder achte Mopedlenker hat einen Unfall, allein in der Altersgruppe der 15- bis 16-Jährigen gab es zuletzt 1500 Unfälle pro Jahr“, rechnet KFV-Bereichsleiter Kaltenegger vor. „Es wäre daher zweckmäßiger, das Alterslimit wieder auf 16 Jahre anzuheben“, sagt der Experte.

