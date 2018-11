Facebook

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Montag eine Tankstelle in Wien-Landstraße überfallen. Der bewaffnete Räuber war kurz vor 3.00 Uhr in den Verkaufsraum gekommen und forderte von dem Angestellten Bargeld. Mit der Beute flüchtete er. Der Mann dürfte die guten Fluchtwege nahe des Hauptbahnhofs genutzt haben.