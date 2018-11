Facebook

Am Donnerstagabend ist in einem Tiroler Krankenhaus ein 14 Tage altes Baby gestorben. Die Umstände seines Todes sind unklar, wie der ORF Tirol berichtet. Das Baby war am Dienstag zu einer Routinekontrolle gekommen und sollte nach einer Nacht am Mittwoch wieder entlassen werden. Kurz vor der Entlassung habe die Mutter ihr Kind noch gebadet. Als der Vater des Kindes in das Krankenzimmer kam, sei das Baby bereits ganz blau angelaufen gewesen. Es wurde sofort Alarm ausgelöst und das Kind reanimiert.

Noch in kritischem Zustand wurde das Kind in die Klinik in Innsbruck gebracht, wo es am Donnerstagabend verstarb.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Mutter des Babys konnte vorerst nicht zu den Ereignissen befragt werden. Sie wird psychologisch betreut.