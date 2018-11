Unfall in Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Besonderes Pech hatte ein 69-jähriger Wiener, der Donnerstagabend in Wieden in ein Taxi einsteigen wollte. Der Mann wollte straßenseitig auf der Wiedner Hauptstraße bei der Kreuzung mit der Schönburgerstraße in das Auto. Daneben stand ein Linienbus. Als der Bus losfuhr, geriet der 69-Jährige mit seinem Fuß unter die Räder.

Der Mann kam laut Polizei zu Sturz. Er erlitt einen Unterschenkelbruch sowie mehrere Brüche im Fußbereich.