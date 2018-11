Eine Pole hatte es in Bezirk Mistelbach sehr eilig.

Ein Pkw-Lenker ist am Samstag auf der LB7 nahe Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit 185 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h geblitzt worden, während er ein anderes Fahrzeug überholt hatte, obwohl dies in diesem Bereich nicht gestattet ist. Dem Polen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.

Einen ähnlichen Vorfall hat es auch im steirischen Kammern gegeben. Dort war ein 47-Jähriger mit 230 km/h unterwegs.