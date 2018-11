Was tun im Alltag?Mehrheit hat Angst vor dem Klimawandel

Facebook

Überschwemmungen (wie hier in Kärnten), Trockenheit und Dürre, Sturzregen und vieles mehr - der Klimawandel hat viele Gesichter © APA/BUNDESHEER/GORUP

Den Österreichern macht der Klimawandel zunehmend Sorgen - und das zu Recht, wie Helga Kromp-Kolb und Herbert Formayer meinen. Die beiden Klimaforscher haben ein neues Buch mit leicht verständlichen Erklärungen über den Klimawandel und seine Folgen vorgelegt, in dem kursierende Mythen entlarvt und positive Beispiele zum Klimaschutz vor den Vorhang geholt werden. Denn, so ist das Autoren-Duo überzeugt: „Der Klimawandel bringt tief greifende Veränderungen.“ - Lokal und global. Und das sorgt in der heimischen Bevölkerung für Unbehagen. So geben in einer aktuellen Umfrage des market-Instituts 60 Prozent zu, dass sie zumindest etwas Angst vor dem Klimawandel und dessen Auswirkungen in der Zukunft haben. Rund die Hälfte der Befragten - mit leichter Tendenz zu den Älteren - attestiert eine klare Zunahme der Wetterextreme und urteilt konkret „noch nie gab es so viele Extreme wie heute“. Dabei sind es neben den Frauen vor allem die Jüngeren bis 29 Jahre, die sich klar besorgter geben.

