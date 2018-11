Facebook

© (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Zum dritten Mal in der Geschichte des österreichischen Lottos ging es Sonntagabend um einen Sechsfach-Jackpot – und zum ersten Mal, im Falle eines Solo-Sechsers, um einen Gewinn jenseits der zehn Millionen Euro.

Dementsprechend groß war die Spielfreude der Österreicher, die Österreichischen Lotterien rechneten mit mehr als elf Millionen Tipps. Schließlich waren es 12,3 Millionen Tipps auf 1,9 Millionen Scheinen, die abgegeben wurden.

Doch die stundenlange Auswertung der Österreichischen Lotterien endete kurz nach 21.30 Uhr mit einem Paukenschlag: Kein Einziger hatte die sechs richtigen Zahlen auf seinem Schein!

Damit gibt es am Mittwoch den ersten Siebenfach-Jackpot in der österreichischen Lottogeschichte. "Den ersten in 32 Jahren", betont Pressesprecherin Gerlinde Wohlauf. Und den wohl höchsten Gewinn der Geschichte: 10,2 Millionen Euro blieben im Lottotopf liegen - damit geht es am Mittwoch um einen Rekordgewinn von sagenhaften 14 Millionen!

