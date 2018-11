Wien Streit vor Club eskalierte: Zwei Schwerverletzte

Facebook

Vor einem Club in der Perfektastraße in Wien-Liesing sind am späten Samstagabend ein 22-Jähriger durch Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährlich und ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden. Das teilte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, am Sonntag mit. Zuvor war es laut Polizei zwischen mehreren Personen vor dem Lokal zu einem Streit gekommen.

Lebensgefahr

Ein 32-Jähriger erlitt eine Schnittverletzung an der Hand sowie Rissquetschwunden. Ein Mann im selben Alter hatte eine Alkoholvergiftung, schilderte Huber. Die Rettung war mit neun Einsatzfahrzeugen am Tatort, wo zunächst alle Verletzten notfallmedizinisch versorgt wurden. Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 22-Jährige befand sich am Sonntagvormittag noch in Lebensgefahr.

Insgesamt wurden drei Personen festgenommen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Ein 32-jähriger Österreicher sowie zwei philippinische Staatsbürger im Alter von 32 bzw. 35 Jahren. Letzterer wurde nach kurzer Flucht von Beamten der Wega geschnappt. Die Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen. Da die Einvernahmen erst im Laufe des Sonntags durchgeführt werden, sei über den Hergang sowie Hintergründe oder Motive der Tat vorerst nichts bekannt, teilte Steirer mit.