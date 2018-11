Es ''flankerlt'' schon Der Schnee kommt: So sind Sie bestens gerüstet

Die ersten Flöckchen in höheren Lagen fielen schon am Sonntagnachmittag, am Dienstag geht's dann kräftig weiter - vor allem in der Steiermark und Kärnten. Die besten Tipps, um unfallfrei durch die schneeglatten Straßen zu kommen!

Bei Fahrten im Schnee: Runter vom Gas und Abstand halten! © APA/BARBARA GINDL

Die ersten Flöckchen in höheren Lagen fallen bereits, wie am Sonntagnachmittag zu erfahren war, so etwa am Schöckl, dem Grazer Hausberg, oder aber auf der Teichalm. Am Sonntagabend soll der Schneefall etwas stärker werden.

Für Dienstag sind dann in weiten Teilen Österreichs weitere Schneefälle und Schneeregen angesagt. Die Schneefallgrenze sinkt auf unter 500 Meter Seehöhe. Besonders in der Steiermark und in Kärnten auf der A2 Süd Autobahn ist daher durchwegs mit winterlichen Fahrbedingungen zu rechnen. Auch in Teilen Niederösterreichs wie auf der A2 im Wechselgebiet und der A21 Außenring Autobahn schneit es.

Wie sehen die kommenden Tage konkret aus?

Am Montag präsentiert sich der Himmel grau in grau und zeitweise ist mit etwas Schneefall zu rechnen, unterhalb von 200 bis 400 Metern Seehöhe handelt es sich besonders nach Westen zu teilweise auch um Schneeregen oder Regen. Am Nachmittag ist entlang des Alpenostrandes und im Südosten - je nach exakter Lage des Tiefdruckgebietes - weiterhin leichter Schneefall möglich. Nördlich der Alpen klingen die Niederschläge hingegen immer häufiger ab, im Nordwesten können die Wolken auch auflockern. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Alpenvorland ab dem Nachmittag zum Teil lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen minus fünf bis plus zwei Grad, Nachmittagstemperaturen zwischen minus zwei und plus fünf Grad.

Im Westen und an der Alpennordseite bleibt es am Dienstag weitgehend trocken und vor allem ab Mittag zeigt sich zeitweise die Sonne. Im übrigen Österreich dominieren die Wolken und zumindest zeitweise ist Schneefall einzuplanen. Am Nachmittag geht der Schneefall in Lagen unterhalb von 300 bis 600 Metern Seehöhe immer öfter in Schneeregen oder Regen über. Auch die Asfinag wies in einer Aussendung auf Schneefall und Schneeregen am Dienstag hin und erwartet winterliche Fahrbedingungen auf der Südautobahn (A2) in der Steiermark und in Kärnten, sowie im Wechselgebiet und der Außenring-Autobahn (A21). Der Wind weht schwach bis mäßig entlang der Alpennordseite, und im Norden lebhaft bis kräftig aus Nord bis Südost. Tiefsttemperaturen minus sechs bis plus zwei Grad, Tageshöchsttemperaturen null bis acht Grad.

Im Osten und Südosten hat die Sonne am Mittwoch keine Gelegenheit, sich gegen die äußerst dichte und kompakte Wolkendecke durchzusetzen. Dort muss auch weiterhin mit etwas Regen und oberhalb von rund 400 bis 600 Metern Seehöhe auch mit leichtem Schneefall gerechnet werden. Erst am Nachmittag klingen die Niederschläge dann fast überall vollständig ab. Überall sonst bleibt es weitgehend trocken, wobei im Westen der Sonnenschein überwiegt, es im Süden aber doch häufig dichtere Wolken gibt. Im westlichen Donauraum bläst mäßiger Ostwind, sonst ist es nur schwach windig. Die Frühtemperaturen reichen von minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen von zwei bis acht Grad.

Am Donnerstag halten sich im Norden, Osten und Südosten und teilweise auch im Süden dichte Restwolken ziemlich hartnäckig und in der Südsteiermark und speziell im östlichen Flachland kann es zeitweise auch noch ein wenig regnen. In den übrigen Regionen überwiegt hingegen oft schon der Sonnenschein. Nur im Bodenseeraum kann sich für eine Zeit lang Hochnebel halten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen zwischen minus sieben Grad in manchen inneralpinen Tälern und plus drei Grad, Tageshöchsttemperaturen dann zwischen drei und neun Grad.

In den westlichen Landesteilen gibt es am Freitag einige längere sonnige Abschnitte, wenngleich am Nachmittag an der Alpensüdseite auch immer mehr dichtere Wolken mitmischen. Nördlich des Alpenhauptkamms sorgt dort hingegen leichter Föhn dafür, dass es überwiegend freundlich wird. Gegen Osten und Südosten zu hält sich hochnebelartige Bewölkung hingegen oft recht lange, sodass sich nur wenige Sonnenstrahlen ausgehen. Es bleibt aber überall trocken. Am Alpenostrand bläst zeitweise etwas stärkerer Wind aus Südost bis Süd, ansonsten bleibt es, abgesehen von klassischen Föhnstrichen, windschwach. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus fünf bis plus vier Grad, tagsüber werden von drei Grad in den dauerhaft bedeckten Gebieten bis zwölf Grad in den Föhnregionen erreicht.

Wintereinsatz auf den Straßen

Die ASFINAG Autobahnmeistereien sind mit 400 Fahrzeugen und rund 1.200 Mitarbeitern auf diesen ersten Wintereinsatz entsprechend vorbereitet.

„Unsere Mitarbeiter sind geschult, die Fahrzeuge mit Pflügen

ausgestattet und sämtliche Lager mit Streusalz gefüllt“, sagt ASFINAG-Geschäftsführer Josef Fiala. „Wir sind also vorbereitet.“ Fiala appelliert zugleich an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: „Bitte unbedingt nur mit winterfitten Autos unterwegs sein und das Tempo an die Bedingungen anpassen.“



Wichtig ist auch, immer hinter den Räumfahrzeugen zu bleiben. Unfälle

oder hängen gebliebene Fahrzeuge blockieren sonst den Verkehr und die

Räumfahrzeuge !

Tipps für Fahrten im Schnee Runter vom Gas und Abstand halten Lassen Sie Platz zum vorderen Fahrzeug und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Fahrbahnbedingungen an. Ihr Bremsweg verlängert

sich auf nasser oder mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn um ein Vielfaches!



Winterausrüstung checken! Winterreifen sind oberstes Gebot! Ausreichend Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage, funktionierende Scheibenwischer und gute

Beleuchtung gehören ebenso zur winterlichen Grundausstattung wie Schneebesen und Eiskratzer. Räumstaffeln nicht überholen und Abstand halten Räumstaffeln überholen ist gefährlich! Vor den Räumfahrzeugen ist die Straße weder geräumt noch gestreut. Vorausschauend und überlegt fahren Lenken Sie mit Bedacht! So können Sie jede Veränderung beim Lenkwiderstand wahrnehmen und das Fahrzeug in der Spur halten. Gas-

und Bremspedal „dosiert" mit geringem Druck betätigen, damit die Räder nicht durchdrehen oder blockieren.

