Beim Absturz mit seinem Gleitschirm hat ein 38-jähriger Deutscher Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Kappl (Bez. Landeck) mehrere Knochenbrüche erlitten. Der Schwerverletzte kam laut Polizei auf 2.750 Metern Höhe unterhalb des Nordgrates der Gampernunspitze zu liegen und konnte über sein GPS-Gerät einen Notruf absetzen.

Dieser Notruf gelangte über die Zentrale in Wien zur Leitstelle Tirol und weiter zur Bezirksleitstelle der Polizei Landeck. Nachdem mit dem Verunglückten kein Kontakt aufgenommen werden konnte, startete der Notarzthubschrauber Christophorus 5 zu einem Suchflug und ortete ihn wenig später unweit der übermittelten GPS-Koordinaten. Im Anschluss wurde der ansprechbare Mann per Tau geborgen und in das Krankenhaus Zams geflogen.