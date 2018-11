29-Jährige war mit ihrem Vater und drei Begleitern unterwegs, als sie ausrutschte und in den Tod stürzte.

Tödlicher Alpinunfall in Nepal: Eine junge Salzburgerin war gemeinsam mit ihrem Vater und drei weiteren Begleitern in der Nähe des Mount Everest unterwegs, als die 29-Jährige ausrutschte und in den Tod stürzte.

Die fünfköpfige Gruppe war Ende Oktober nach Nepal aufgebrochen, beim Abstieg vom berüchtigten Island Peek, einem 6189 Meter hohen Berg im nepalesischen Teil des Himalayas, dürfte es dann am 8. November zu dem Alpinunfall gekommen sein.

Das Außenministerium hat das Unglück mittlerweile bestätigt.