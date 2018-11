Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Bussard © (c) dpa/Peter Steffen

Im Mittelburgenland hat eine Spaziergängerin einen Bussard aus einer Falle befreit. Der Greifvogel war bei Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) in eine sogenannte Leiterfalle geraten, in die Vögel zwar hineingelangen, aus der sie aber nicht mehr herausfliegen können, teilte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller (Grüne) am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bussard in der Krähenfalle Foto © Die Grünen

In dem Gerät befanden sich Fleischstücke als Köder. Diese Fallen - sie seien eigentlich zum Fangen von Krähen gedacht und nur zu diesem Zweck erlaubt - müssten so gebaut sein, dass keine "Fehlfänge" möglich sind, beschrieb Spitzmüller. Weiters müssten sie mindestens täglich kontrolliert werden. Das Fangen von Greifvögeln sei verboten. "Die Spaziergeherin tat das einzige richtige, sie hat das zum Glück unverletzte Tier freigelassen," stellte der Politiker fest.