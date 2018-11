Dabei hatten die Österreicher in den letzten beiden Stunden vor Annahmeschluss 200 Tipps pro Sekunde (!) gespielt.

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER

Exakt 7,370 Millionen Euro lagen Mittwochabend im prall gefüllten Lottotopf, als mit 12, 21, 23, 34, 38 und 44 die sechs Richtigen der Runde aus dem Trichter fielen. Der Fünffach-Jackpot war bereits der zweite in diesem Jahr und der 16. in der 32-jährigen österreichischen Lottogeschichte.

Doch trotz "gängiger Zahlen" wurde nichts aus den Millionen. "Wir wundern uns selbst", so Pressesprecherin Gerlinde Wohlauf zur Kleinen Zeitung. Doch manche wird es freuen: Am Sonntag geht es jetzt um den dritten Sechsfach-Jackpot in der Lottogeschichte - und damit um rund zehn Millionen Euro.

Österreich im Fieber

8,35 Millionen Tipps hatten die Österreicher in der Runde gespielt. In den letzten beiden Stunden vor Annahmeschluss liefen die Computer regelrecht heiß. "Da wurden über 200 Tipps pro Sekunde gespielt", berichtet Pressesprecherin Gerlinde Wohlauf.

Lottogeschichte

Zwei Fünffach-Jackpots wurden bereits zu Sechsfach-Jackpots – einer im Vorjahr, einer im heurigen September, den sich zwei Wiener teilen durften/mussten und je 5,1 Millionen kassierten. Ein Sologewinn von 7,4 Millionen Euro wäre der neunthöchste Sechser seit dem Bestehen von „6 aus 45“ - doch daraus wurde leider nichts.