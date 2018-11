Facebook

© Instagram

Oliver Pocher stellte seine neue Freundin vor: Bei einer Benefiz-Gala Samstagabend zeigte sich der deutsche TV-Moderator mit Amira Aly an seiner Seite. Die beiden haben sich schon vor längerer Zeit über Freunde kennengelernt und wohnen zusammen in Köln, wie die 26-jährige Österreicherin in München erzählte. Das Paar zeigte sich auf einer Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Foto © Instagram