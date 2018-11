Facebook

Ein 55-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag nach einem handgreiflichen Beziehungsstreit in Lustenau einem Polizeibeamten in die Hand gebissen. Der Mann widersetzte sich gegen ein Betretungsverbot und attackierte die Beamten. Er wurde festgenommen und wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung angezeigt.

Bei dem Streit zwischen den beiden Eheleuten, zu dem die Polizei gegen 22.30 Uhr gerufen wurde, wurde die Frau leicht verletzt. Einem in der Folge verhängten Betretungsverbot widersetzte sich der 55-Jährige, weshalb Exekutivbeamte versuchten, ihn aus der Wohnung zu zerren. Dagegen wehrte sich der Widersacher vehement. Zudem schlug er mehrmals mit seinem Kopf mit voller Wucht gegen den Boden.