Reanimation erfolglos 28-Jähriger prallte in Schönau gegen Baum und starb

Sujetbild © Juergen Fuchs

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Schönau in Oberösterreich ist am Freitagabend eine Person ums Leben gekommen. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt kam nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Autofahrer am Unfallort. Die L 576 war von ca. 22:35 Uhr bis Mitternacht gesperrt.

Der Autofahrer war mit seinem Auto gegen 22. 25 Uhr auf der L 576, der Mühlviertler Almstraße, Richtung Bad Zell unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto auf das Straßenbankett, kam mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte nach rund 100 Metern gegen einen Baum. Der 28-Jährige wurde in dem Autowrack eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Unfalllenker aus dem Pkw und der Notarzt begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Der 28-Jährige verstarb jedoch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren die FF Schönau, Bad Zell und Unterweißenbach. Die Erstversorgung bzw. Reanimation wurden durch das Notarztteam bzw. das Rote Kreuz Bad Zell durchgeführt. Die L 576 war bis Mitternacht gesperrt.