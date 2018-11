Der Bub (4) schaffte es in den Zug, die Eltern blieben am Bahnsteig in Schwechat zurück.

Sujetbild: Bahn ©

Ein Vierjähriger hat am Montag seinen Eltern einen ziemlich großen Schreck versetzt. Die Familie wartete am Bahnsteig von Schwechat auf eine S-Bahn zum Flughafen. Doch als der Zug eintraf stiegen jede Menge Passagiere aus. Der Vierjährige schlüpfte in einen Wagon, die Eltern schafften es nicht mehr. Der Zug fuhr ab - mit Bub, aber ohne die Eltern.

Sofort verständigten die besorgten Eltern via Notruf die ÖBB. Indes nahm sich eine Passagierin im Zug des Buben an. Auch sie verständigte die Polizei. Kurze Zeit später konnten die Eltern ihr unversehrtes Kind in die Arme nehmen.

Die ÖBB wollen nun klären, wie es zu dem Vorfall gekommen ist.