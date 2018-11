Facebook

Am Allerseelen-Tag hat die Passantin Patricia Tomala vor dem Wiener Krankenhaus "Göttlicher Heiland" einen leblosen Mann in seinem Auto entdeckt, wie der ORF Wien online berichtet. Sofort lief die Frau zum Portier des Spitals und bat ihn, einen Arzt zu holen. Dieser riet ihr, besser den Notruf zu wählen. Das tat die total perplexe Frau, die nicht verstand, warum nicht sofort ein Arzt aus dem Krankenhaus geholt wurde, dann auch.

Unterdessen entschied sich der Portier doch, den diensthabenden Arzt zu verständigen, wird eine Stellungnahme des Krankenhauses zitiert. Der alarmierte Arzt und eine Kollegin kamen dann auch auf die Straße und versuchten den leblosen Mann zu reanimieren.

Als die Rettung kam, wurde der Mann dann ins zwei Kilometer entfernte Wilhelminenspital gebracht, wo er verstarb.

Patricia Tomala machte sich auch via Facebook Luft:

In Erklärungsnot

Zu langsame Hilfe? Warum wurde der Mann nicht ins Krankenhaus gebracht? "Im ersten Moment war ich total perplex, ich hab gesagt 'wieso' da liegt jemand gegenüber, das muss doch jemand helfen können", schildert Tomala in einem ZiB2-Interview den Vorfall. Das Krankenhaus "Göttlicher Heiland" geriet nach dem Vorfall in Erklärungsnot. Fakt ist, dass das betreffende Spital keine Notfallambulanz besitzt und die Ärzte das Spital gar nicht verlassen dürfen. "In einem Krankenhaus sind die Ärzte und Angestellten für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der stationären Aufnahme verantwortlich und dürfen das Krankenhaus besser nicht verlassen", verteidigt die ärztliche Direktorin des Krankenhauses Göttlicher Heiland Jelena Quint in einem ZiB-Beitrag die Vorgehensweise. Und weiter: "Es ist keine leichte Entscheidung zu überlegen, lasse ich 120 Patienten alleine oder renne ich auf die Straße und versuche auch ein Leben zu retten".

Die Vorschriften wurden laut Spitalsleitung von allen Beteiligten eingehalten. Die zeitliche Abfolge könne nicht genau nachvollzogen werden.

Nun will auch die Stadt Wien der Vorfall prüfen, wie der Standard online berichtet. Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) würde das Krankenanstaltengesetz den Ärzten nicht ausdrücklich verbieten, das Spital zu verlassen.

Hier die Stellungnahme des Krankenhauses:

Bericht in der ZiB2:

Kritik nach Todesfall vor Spital