Nach einem Überfall auf eine Postbotin am Mittwoch konnte am Freitag ein Bosnier geschnappt werden. Nun fasste die Polizei auch einen Kosovaren und einen Österreicher.

Nach einem Überfall auf eine Postbotin am Mittwoch in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Wochenende weitere zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 20-jährigen Kosovaren und einen 21-jährigen Österreicher. Der Kosovare ist geständig, er soll das Fluchtfahrzeug gelenkt haben. Der Österreicher bekennt sich nicht zum Überfall.

Am Freitag hatten die Kriminalisten im Bereich des Bahnhofs einen 20-jährigen Bosnier ausgeforscht und festgenommen. Bei dem Überfall hatte ein Mann eine 47-jährige Postbedienstete von hinten gepackt, zu Boden gerissen und ihr die Post-Geldtasche geraubt. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Höhe der Beute gab die Polizei nicht bekannt. Ein Teil des Geldes wurde am Freitag bei dem 20-jährigen Bosnier, ein weiterer Teil bei dem Kosovaren sichergestellt.

