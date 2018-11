Die Polizei hat in Salzburg nun den Überfall auf eine Postbotin am Mittwochvormittag geklärt.

© (c) APA/BARBARA GINDL

Nach einem Hinweis auf einen Mann, auf den die Beschreibung des Täters passen könnte, ermittelte die Kripo in mehreren Lokalen am und um den Salzburger Hauptbahnhof. So gelangte man an die Identität eines 20-jährigen Bosniers.

Der Mann war aber zunächst nicht greifbar, er hat keinen Wohnsitz in Österreich, hält sich aber nach Aussagen von Zeugen oft in Salzburg auf. Am Freitagnachmittag konnte der Verdächtige schließlich im Bereich des Bahnhofs festgenommen werden. Das geraubte Geld stellten die Beamten sicher. Der 20-Jährige ist geständig und wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.

Postbotin wurde verletzt

Bei dem Überfall hatte der Mann eine 47-jährige Postbedienstete von hinten gepackt, zu Boden gerissen und ihr die Post-Geldtasche geraubt. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Höhe der Beute gab die Polizei nicht bekannt.