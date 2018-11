Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wiener Bestattungsmuseum hat einen eigenen Onlineshop eröffnet © (c) APA/HELMUT FOHRINGER

A schöne Leich“ hatte in Wien, der Stadt mit ihrer besonderen Affinität zu einem morbiden Totenkult, schon immer eine besondere Bedeutung. Und so verwundert es nicht, dass sich am Wiener Zentralfriedhof, im Keller der Aufbahrungshalle 2, ein eigenes Bestattungsmuseum befindet. Von Totenmasken über den unter Kaiser Joseph II. eingeführten Sparsarg bis hin zu Begräbniskutschen ist dort alles zu finden und zu besichtigen.