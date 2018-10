Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/POLIZEI

Ein wegen Drogenhandels verurteilter 34-Jähriger aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich hat seine Geschäfte kurz nach der Haftentlassung wieder fortgesetzt. Er und seine 42-jährige Freundin wurden zuletzt mit suchtgifthaltigen Tabletten um mehrere tausend Euro auf frischer Tat ertappt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.

Der mehrfach vorbestrafte Mann war seit Frühjahr wieder auf freiem Fuß. Nachdem Ermittler aus Bayern und Oberösterreich im August zwei im Darknet bestellte und an Strohmänner geschickte Suchtgiftpaketen aus Bosnien abgefangen hatten, nahmen sie den 34-Jährigen ins Visier.

Auch Freundin dealte

Nach mehreren Wochen erfolgte der Zugriff. Die Polizei nahm den Verdächtigen und seine Freundin fest. Sie hatten knapp 18.000 Stück suchtgifthaltiger Tabletten und Psychopharmaka mit einem Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro bei sich. Dem Pärchen wird nun der gewinnbringende Handel mit Amphetamin und Heroin sowie der versuchte Handel mit Benzodiazepinen und suchtgifthaltigen Tabletten zur Last gelegt. Die Drogen sollten im Stadtgebiet von Braunau am Inn in Oberösterreich und im benachbarten Simbach in Bayern verkauft werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert, seine Freundin angezeigt.