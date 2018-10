Oberösterreich"Filmriss": 25-Jähriger nahm nach Lokal-Besuch fremdes Auto

Alkohol am Steuer ist nicht nur wegen der dramatisch erhöhten Unfallgefahr gefährlich: Nach einem Lokalbesuch hat ein Oberösterreicher kurzerhand ein fremdes Auto, das kurz unversperrt abgestellt war, für die Fahrt nachhause genommen.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Mit einem fremden Auto ist in der Nacht auf Freitag im Bezirk Ried ein 25-Jähriger nach einem Lokal-Besuch heimgefahren. Zuvor hatte ein 31-Jähriger das Auto vor der Gaststätte abgestellt, um jemand abzuholen. Er ließ das Auto unversperrt samt Schlüssel im Wagen zurück. Der Pkw-Dieb gab an, einen "Filmriss" gehabt zu haben und dass er sich an nichts erinnern könne, berichtete die Polizei.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug ein. Es wurde am Vormittag am Grundstück des 25-Jährigen gefunden. Nach den Erhebungen nach, war der 25-Jährige zuvor aus dem Lokal geworfen worden und dürfte die Gelegenheit mit dem unversperrten Auto genutzt haben, um heimzukommen. Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt.