Bei einer Schwerpunktkontrolle in Wien stoppte die Polizei einen Klein-Lkw mit Anhänger aus Serbien. Er wies 20 Mängel auf, elf davon waren schwer. Im Tennengau wurde ein überladener Lastwagen gleich zwei Mal aus dem Verkehr gezogen.

Verschärfte Kontrollen: Polizei zog in Wien zahlreiche Fahrzeuge mit schweren Mängeln aus dem Verkehr © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Bei einer Schwerpunktaktion der Polizei von Schwerfahrzeugen am Donnerstag in Wien sind gleich sieben von 17 überprüften Lkw die Kennzeichen abgenommen worden. Spitzenreiter war laut einer Aussendung ein Klein-Lkw mit Anhänger aus Serbien: Dieser wies gleich 20 Mängel auf - elf davon waren so schwer, dass jedes einzelne zu einer Kennzeichenabnahme geführt hätte.

Die Bremswirkung lag beim Lkw bei nur etwa 6,4 Prozent, beim Anhänger bei null Prozent. Zudem stellten die Beamte fehlende Bremsleuchten, eine abgerissene Auspuffanlage, eine gelockerte Achse, abgefahrene Reifen und eine Überladung beim Anhänger fest.

Massenweise Anzeigen

Ein rumänischer Schwertransporter, der mit einem Mähdrescher und einem Traktor beladen war, war zur Hauptverkehrszeit trotz drei Metern Breite, zu schnell und unzureichend gesichert unterwegs. Der Lenker hätte diesen Transport nur zur Nachtzeit mit einem Begleitfahrzeug durchführen dürfen. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen von mehreren tausend Euro eingehoben, zudem hagelte es massenweise Anzeigen.

Zwei Tonnen zuviel

Gleich zwei Mal innerhalb einer Stunde ist Donnerstagnachmittag ein Landwirt im Tennengau mit einem deutlich überladenen Lastwagen erwischt worden. Zuerst wurden die Beamten auf der Tauernautobahn (A10) auf ihn aufmerksam. Wegen des Gewichts und technischer Mängel wurde die Weiterfahrt verboten. Danach ertappten sie den Bauern im selben Wagen mit etwas weniger Ladegut in Hallein, so die Polizei.

Schon mit freiem Auge erkannten die Experten der Landesverkehrsabteilung auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von Kuchl die Überladung des Kleinlastwagen. Statt erlaubter 3.500 Kilo Gesamtgewicht, hatte dieser um fast zwei Tonnen zuviel an Brennholz geladen. Auch der Zustand des Wagens war für die Beamten besorgniserregend. Beim zweiten Mal wog das Fahrzeug insgesamt knapp unter 5.000 Kilo. Der 48-jährige Landwirt wurde bei den zuständigen Behörden angezeigt