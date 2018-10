Facebook

Die Sommerzeit endet am Sonntag. Die Zeiger werden von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt © APA/Anniev Kosta

Aus drei mach zwei: In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren von drei auf zwei Uhr umgestellt, in ganz Europa kehrt wieder die Winter- beziehungsweise Normalzeit ein. Ein seit Jahrzehnten gut eingeübter und nicht von allen geliebter Vorgang, dessen Zeit bald zu Ende gehen soll. Wie berichtet, plant die EU-Kommission das Aus der Zeitumstellung, am Montag tagt der informelle EU-Ministerrat in Graz, um die Standpunkte der Mitgliedsstaaten abzustecken. So viel dürfte allerdings schon vorher feststehen: Ganz so schnell gekocht wird in Sachen europäischer Einheitszeit doch nicht. Nächstes Jahr, so erwarten Beobachter, werden die beiden Umstellungen im März und Oktober wohl noch wie gewohnt ablaufen.

