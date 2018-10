Facebook

Teil der Diebesbeute © LPD Wien

Diebe haben in Wien-Währing einen eingemauerten Pfarrtresor ausgeräumt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war die Pfarre St. Severin in der Vinzenzgasse betroffen. Die Täter stahlen aus dem Tresor in der Sakristei drei Goldmonstranzen, 47 Einzelreliquien und eine antike Schatulle.

Wann genau die Tat verübt wurde, lässt sich nicht sagen. Der Zeitraum war lediglich zwischen 3. Juni und 8. Oktober einzugrenzen. Der Gesamtschaden wurde mit 53.700 Euro beziffert. Auch diese Monstranz ist weg © LPD Wien