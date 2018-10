Da der 54-Jährige mit dem Kopf am Lenkrad lag und sich nicht mehr rührte, schlugen die Einsatzkräfte die Scheibe ein und bargen ihn aus dem Pkw, berichtete die Polizei.

© Fuchs

Zunächst reagierte der Mann noch auf Klopfen, hob seinen Kopf, lächelte und sackte wieder zusammen. Die Beamten sicherten das Fahrzeugen und holten den 54-Jährigen heraus. Sanitäter der Wiener Berufsrettung kümmerten sich um den Diabetiker.