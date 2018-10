Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Ein 48-jähriger Mountainbiker hat am Samstagnachmittag bei der Abfahrt auf einer Gemeindestraße in Oberneukirchen ein über die Fahrbahn laufendes Reh gerammt. Durch den heftigen Aufprall stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen zu, berichtete die Polizei OÖ. Die Rettung brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus Linz. Das Reh verendete an der Unfallstelle.