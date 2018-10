Zu einem tödlichen Wanderunfall ist es am Samstag auf dem 12-Apostel-Grat gekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ein 54-Jähriger ist am Samstag bei einer Wandertour tödlich verunglückt. Der Deutsche war vom Pilgerschrofen über den 12-Apostel-Grat zum Säuling unterwegs, als er abstürzte. Er dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte rund 120 Meter in felsdurchsetztes Gelände ab.

Auch in Salzburg ist es bereits am Freitag zu einem schweren Unfall am Berg gekommen. Ein Deutscher stützte senkrecht von der Kletterwand. Lesen Sie mehr hier!