Acht Feuerwehren kämpften mit 200 Mann geben die Flammen an. Die Brandursache soll am Sonntag geklärt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großbrand in Schardenberg © (c) APA/BFKDO SCHÄRDING

Ein Brand in einer Tischlerei in Schardenberg (Bezirk Schärding) ist am Samstagnachmittag gelöscht worden. Die Zwischendecke in einer Lagerhalle stand in Flammen. 200 Feuerwehrleute von acht Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern. "Die Feuerwehr Schardenberg hält noch Brandwache", sagte Einsatzleiter Gerhard Mayer zur APA. Am Sonntag sollen Ermittler die Ursache klären.

Die Isolierung der Zwischendecke in der Holzlagerhalle hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr wurde um 11.00 Uhr alarmiert. Durch die Brandbekämpfung von innen und außen konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf das lagernde Holz, eine weitere Halle oder ein Silo mit Holzspänen ausbreitete. Am Nachmittag wurde die Zwischendecke noch an verschiedenen Stellen aufgerissen, um Glutnester zu löschen. Gegen 16.00 Uhr konnten die benachbarten Feuerwehren wieder abziehen.