Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bianca C. © LPD Niederösterreich

Die 17-jährige Bianca C. aus Möllersdorf (Bezirk Baden) ist laut der Polizei seit dem 10. Oktober abgängig. Als sie zum letzten Mal gesehen wurde, trug die etwa 1,60 Meter große Jugendliche einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck am Rücken, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Rucksack, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen (Telefonnummer 059133-3313100) erbeten. Über Ersuchen der Eltern wurde um die Veröffentlichung der Fotos der Abgängigen gebeten.