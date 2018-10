Facebook

Punktgenaue Landung auf 127 Meter Höhe © Bundesheer/Pusch

Für Spektakuläres sind die Soldaten dieser Bundesheer-Spezialeinheit immer zu haben. Am Mittwoch sorgte das Jagdkommando mit einer Fallschirmlandung auf einem der höchsten Gebäudekomplexe Wiens, den "Vienna Twin Tower" am Wienerberg, für Furore. Die Fallschirmspringer trainieren diese Woche Landungen im verbauten Gebiet, informiert Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer über den Zweck der Aktion. Insgesamt sind die Soldaten rund zehnmal auf Dächer abgesprungen, mehrmals auch in der Nacht.

Die vier Elitesoldaten nach der geglückten Mission Foto © Bundesheer/Pusch

Den Höhepunkt der Trainingswoche hat die Heeresbild- und Filmstelle (HBF) des Bundesheeres gekonnt in Szene gesetzt. In einem Video ist zu sehen, wie vier Soldaten des Jagdkommandos aus einem Hubschrauber vom Typ AB-212 springen und auf dem Flachdach des kleineren der beiden Zwillingstürme (127 Meter Höhe) im Süden von Wien aufsetzen.

