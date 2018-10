In Spital eingeliefert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Eine 16-jährige Mopedlenkerin ist Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Innsbruck schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein mit seinem Fahrzeug links abbiegender Pkw-Lenker (43) die Jugendliche. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert.

Der 43-Jährige war gegen 21.45 Uhr in Pradl von der Gumpenstraße in die Lindenstraße eingebogen. Die 16-Jährige wurde bei der Kollision auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.