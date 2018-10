B9 in Wolfsthal Unfalllenker hatte 1,86 Promille im Blut

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich war der 43-Jährige in Richtung Wien unterwegs, als er in der Gemeinde nahe der slowakischen Grenze auf die Gegenfahrbahn geriet.

B9 in Wolfsthal

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hoffmann

1,86 Promille sind am Donnerstagabend nach Polizeiangaben bei einem 43-jährigen slowakischen Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall auf der B9 in Wolfsthal (Bezirk Bruck a.d. Leitha) festgestellt worden. Zwei Landsfrauen des Lenkers wurden verletzt ins Landesklinikum Hainburg gebracht. An drei Autos entstand schwerer Sachschaden. Die B9 blieb im Unfallbereich fast zwei Stunden gesperrt.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich war der 43-Jährige in Richtung Wien unterwegs, als er in der Gemeinde nahe der slowakischen Grenze auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei prallte er mit seinem Pkw gegen Autos mit einer 54- bzw. einer 42-Jährigen am Steuer. Während der Sperre der B9 wurde eine lokale Umleitungsstrecke eingerichtet.

Dem Alkolenker wurde der Führerschein abgenommen. Ihn erwarten Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die Bezirkshauptmannschaft Bruck a.d. Leitha.