Die Asfinag rechnet am kommenden Wochenende mit einem starken Verkehrsaufkommen in Teilen Österreichs.

Am Wochenende

Sujetbild: Stau © APA/BARBARA GINDL

In großen Teilen Deutschlands (ausgenommen Bayern und Baden Württemberg) gehen am 14. Oktober die Herbstferien zu Ende. Das ASFINAG-Verkehrsmanagement rechnet daher mit einer starken Reisewelle in Richtung Norden. Besonders betroffen werden die A 2 Süd, A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karawanken und A 12/A13 Brennerachse sowie die A 8 Innkreis und die A 4 Ost Autobahn sein. „Rund um die Grenzübergänge ist daher mit mehr Verkehr und aufgrund der Grenzkontrollen darüber hinaus mit längeren Wartezeiten zu rechnen“, sagt Christian Ebner vom Verkehrsmanagement, „unser Tipp: Planen Sie Ihre Fahrt rechtzeitig und mit der ASFINAG-App Unterwegs ist man immer aktuell informiert.“

Sperre Gleinalmtunnel

Nach dem Brand im Gleinalmtunnel vom 5. Oktober bleibt der Tunnel auf der A 9 Pyhrn Autobahn aufgrund von Sanierungsarbeiten an Decke und Fahrbahn weiterhin gesperrt. Die ASFINAG appelliert daher, für die Dauer der Sperre des Gleinalmtunnels die großräumige Umfahrung über die A 2 Süd Autobahn bis zum Knoten Villach und weiter über die A 10 Tauern Autobahn zu nutzen.