Tirol Große Suchaktion nach vermisstem Wanderer

In Lech am Arlberg läuft derzeit eine Suchaktion nach einem Tiroler Wanderer. Angehörige hatten den 61-Jährigen am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr als vermisst gemeldet, als der Mann von einer Wanderung nicht zurückkehrte. Die Suche sei am Mittwoch gegen 17.00 Uhr vorerst unterbrochen worden und wurde am Donnerstag wieder aufgenommen, informierte die Vorarlberger Polizei.

Eine Handypeilung ergab, dass das Mobiltelefon des Bergsteigers zuletzt im Bereich der Trittkopf-Bergstation im Gemeindegebiet von Lech eingeloggt war. Die Exekutive entdeckte den Wagen des Mannes verlassen auf dem Parkplatz der Trittkopf-Talstation. Die daraufhin eingeleitete Suchaktion nach dem erfahrenen Alpinisten verlief bisher ohne Ergebnis. An der Suchaktion beteiligten sich die Bergrettung Lech, die Alpinpolizei sowie die Polizeihubschrauber aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg, zudem eine Drohne der Feuerwehr Bregenz.