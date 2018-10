91-Jährige mit Holzscheit erschlagen: Zwölf Jahre Haft

Facebook

Ein 20-jähriger Bursch ist am Mittwoch am Landesgericht wegen Mordes an einer hochbetagten Frau zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Er soll die 91-Jährige am 23. Jänner 2018 in ihrer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing mit einem Holzscheit und einem Hammer erschlagen haben, weil diese seine Schwester wegen Diebstahls angezeigt hatte und ihre Anzeige nicht zurücknehmen wollte.

Der Schuldspruch fiel mit 5:3 Stimmen mit dem knappest möglichen Stimmverhältnis im Sinn der Anklage aus. Hätte nur ein weiterer Geschworener den Unschuldbeteuerungen des Angeklagten geglaubt, der von einem DNA-Gutachten massiv belastet wurde, wäre dieser freizusprechen gewesen.