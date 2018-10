40 Baggies Cannabiskraut Polizeihunde "plünderten" Drogendepots

In der Nähe der U-Bahn-Station an der Reichsbrücke stöberten "Yankee" und "Dana" unter Bäumen, Büschen und Steinen mehrere Drogendepots mit insgesamt 40 Baggies Cannabiskraut auf.

Polizeihunde haben auf der Wiener Donauinsel in der Nähe der U-Bahn-Station an der Reichsbrücke mehrere Drogendepots mit insgesamt 40 Baggies Cannabiskraut aufgespürt © APA/LPD WIEN

Zwei Polizeihunde haben Dealern auf der Wiener Donauinsel einen beträchtlichen finanziellen Schaden zugefügt: In der Nähe der U-Bahn-Station an der Reichsbrücke stöberten "Yankee" und "Dana" unter Bäumen, Büschen und Steinen mehrere Drogendepots mit insgesamt 40 Baggies Cannabiskraut auf. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Mit dem Erfolg der Vierbeiner konnten ihre uniformierten Kollegen nicht mithalten. Der Polizei ist zwar bewusst, dass in diesem Bereich der Donauinsel mit Drogen gehandelt wird. Dealer wurden am Dienstag aber nicht identifiziert.