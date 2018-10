Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstag in einem Innsbrucker Park ist ein 56-jähriger Österreicher mit einem Messer verletzt worden. Ein 58-jähriger Türke konnte kurze Zeit später in seiner Wohnung als Verdächtiger vorläufig festgenommen werden, berichtete die Polizei. Das Opfer musste nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

Der Verdächtige wurde zunächst ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, am Mittwoch über Anordnung der Staatsanwaltschaft jedoch wieder aus der Haft entlassen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, blieb zunächst unklar. Der genaue Tathergang war noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.