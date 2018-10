Der Bub hatte im Keller ohne Wissen seiner Eltern Benzin und Schrauben in den Tank gefüllt.

Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag im Bezirk Vöcklabruck von einer Stichflamme im Gesicht verletzt worden, als er versuchte, einen Mopedtank zu entrosten. Der Bub hatte dazu im Keller ohne Wissen seiner Eltern Benzin und Schrauben in den Tank gefüllt. Als er dabei mit einem Feuerzeug hantierte, kam es bei der Tanköffnung zu einer Verpuffung. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, so die oberösterreichische Polizei.