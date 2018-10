Wien Betrunkener Handy-Räuber versuchte es mit dreister Masche

Ein 25-Jähriger hat am späten Sonntagabend in Wien-Meidling mit beinahe zwei Promille Alkohol im Blut geraubt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Ein 25-Jähriger hat am späten Sonntagabend in Wien-Meidling mit beinahe zwei Promille Alkohol im Blut geraubt. Dabei versuchte er sich in ziemlich dreister Täter-Opfer-Umkehr, wie Polizeisprecher Daniel Fürst mitteilte: Er forderte einen 21-Jährigen, der mit seinem Hund in der Gaßmannstraße unterwegs war, auf, ihm das Mobiltelefon zurückzugeben.

Als der Jüngere sagte, dass er nichts von einem Handy wisse, attackierte ihn der 25-Jährige. Nach einem kurzen Handgemenge flüchtete das Opfer und informierte seinen Vater. Dieser verständigte die Polizei, die den Räuber mit dem Handy des 21-Jährigen in der Nähe schnappte. Der Rumäne gab an, nichts von einem Handy zu wissen. Er hatte 1,96 Promille intus und wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.