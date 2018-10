Das Auto eines Wieners verkeilte sich auf der A1 in einen Laster. Der Wagen wurde von dem Lkw 250 Meter mitgeschleift.

Sekundenschlaf hat am Montag einen schweren Unfall auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) ausgelöst. Ein 23-jähriger Wiener stieß um 11.35 Uhr mit seinem Pkw ungebremst gegen das Heck eines Sattelschleppers. Er gab an, kurz eingenickt zu sein. Der Wagen verkeilte sich mit dem Anhänger und wurde 250 Meter mitgeschleift.

In der nächsten Pannenbucht blieb der 55-jährige Fahrer mit dem Lastwagen stehen. Der 23-jährige Autolenker und seine 24-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mit dem Notarzthubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus nach Linz gebracht. Der Hund des Paares blieb unversehrt und wurde von der Polizei versorgt.