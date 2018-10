Der 47-Jährige schoss in der Donaustadt begleitet von Schimpftiraden mit einer Pistole aus dem offenen Fenster.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Waffensammlung wurde in der Wohnung des Wieners entdeckt © (c) APA/LPD WIEN (UNBEKANNT)

Mit 1,98 Promille Alkohol im Blut kam Donnerstagabend einem Wiener eine "blöde Idee im Rausch", wie er in einer ersten Einvernahme sagte. Der 47-Jährige schoss in der Donaustadt begleitet von Schimpftiraden mit einer Pistole aus dem offenen Fenster. Ein Nachbar verständigte die Polizei. Der Österreicher, dem bereits ein Waffenverbot auferlegt war, wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei.

Die Exekutive sperrte aus Sicherheitsgründen die Gasse ab, in der sich der Gemeindebau des 47-Jährigen nahe des Kaisermühlen Dammes befindet. Während des Einsatzes kam der Mann plötzlich aus dem Haus und wurde festgenommen. In seiner Wohnung fand die Polizei dann eine Waffenansammlung. Zwei Gaspistolen samt Munition, drei Messer - darunter eine Machete und ein Bajonette - sowie ein Pfefferspray wurden sichergestellt. Der Wiener wurde schlussendlich angezeigt.