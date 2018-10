Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Die Polizei Oberösterreich warnt massiv vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und Kautionen in sechsstelliger Höhe von den Opfern verlangen. 30 entsprechende Anzeigen seien bisher eingelangt, in zwei Fällen hatten die Unbekannten mit ihrer Masche Erfolg und ergaunerten einmal 150.000 Euro in Goldmünzen, ein anderes Mal 42.000 Euro Bargeld.

Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und teilen in Hochdeutsch ihren betagten Opfern mit, dass ihr Kind einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um zu verhindern, dass der Sohn oder die Tochter hinter Gitter muss, sollen die Angehörigen eine Kaution zwischen 27.000 Euro bis 200.000 Euro bezahlen. Bei den Telefonaten wurde häufig sogar das Weinen einer Person vorgespielt, um die Echtheit des Unglückes zu untermauern.

Bisher sind der Polizei seit Anfang August drei Serien derartiger Fälle in Linz bekannt. Meist blieb es bei dem Versuch, da die Opfer Verdacht schöpften. Zweimal fielen allerdings Pensionisten, 80 und 88 Jahre alt, auf die Masche hinein.