Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Ein Mann hat am Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck mangels eines Wäschetrockners versucht, Kleidung in seinem Backrohr zu trocknen, und hat damit einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, war der Einheimische währenddessen eingeschlafen und hatte nicht bemerkt, dass die Kleidung Feuer gefangen hatte.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Wäsche unter schwerem Atemschutz schließlich in die Badewanne bringen und dort löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.