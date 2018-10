Facebook

Sujetbild © (c) APA/HANS PUNZ

Ein 80-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch in Ried im Traunkreis im Bezirk Kirchdorf einen Unfall nach einer Herzattacke erlitten hatte, ist von Lehrerinnen wiederbelebt worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Der Mann war durch das Herzversagen mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen die Hausmauer der Volksschule geprallt. Die Lehrer bargen ihn aus dem stark beschädigten Fahrzeug. Weil beim Lenker keine Lebenszeichen feststellbar waren, begannen die Lehrerinnen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Die von der Schule alarmierten Polizisten halfen mit bis der Notarzt eintraf. Der Rettungshubschrauber flog das Unfallopfer in das Klinikum Wels-Grieskirchen.