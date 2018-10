Facebook

Sujetbild: Wega-Einsatz © APA/HANS KLAUS TECHT

Weil ihr Ex-Freund sie mit einem "schusswaffenähnlichen Gegenstand" bedrohte, hat eine 17-Jährige in der Nacht auf Mittwoch die Polizei in die Leopold-Ernst-Gasse in Hernals gerufen. Auch Einsatzkräfte der WEGA wurden hinzugezogen. In der Wohnung des ebenfalls 17 Jahre alten Österreichers wurde eine Softair-Gun sichergestellt, bei der es sich um die Tatwaffe handeln dürfte.

Der Bursche ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Streit der beiden Teenager war offenbar zuvor eskaliert, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Nach Angaben der jungen Frau ging es dabei um ein Handy.