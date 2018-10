Facebook

Die beiden Polizisten mit dem Defibrillator © LPD Wien

Eine 27-Jährige brach im Türkenschanzpark während des Joggens zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Zwei Passanten wurden aufmerksam, starteten sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten die Einsatzkräfte. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Gersthofer Straße behandelten die Frau mit einem mittransportierten Defibrillator - so lange bis die Berufsrettung Wien eintraf. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich in einem stabilen Zustand.



Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug oder eine Fußstreife in sehr kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien seit mehr als zwei Jahren sukzessive die Streifenwägen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Polizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2015 bislang über 500 Leben gerettet werden.